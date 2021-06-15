اغتصبها وسرق الشاشة.. القصة الكاملة لاعتداء عامل على موظفة بدار السلام

تسلل للوحدة السكنية التي تعيشها فيها منذ سنوات ثم أمسك بها عنوة، وطوق عنقها بقطعة قماشة متعمدا منعها من أي محاولة استغاثة حتى أغمى عليها وقام باغتصابها، ملخص لجريمة بشعة حدثت وقائعها بمنطقة دار السلام.

طوق عنقها واغتصبها

الجريمة البشعة قام بها مبيض محارة ضد موظفة في منطقة دار السلام، متعمدا التعدي عليها حيث فوجئت بعد أن استفاقت من حالة الإغماء التي دخلت فيها نتيجة خنقها بقطعة قماش، بأنها متجردة من كافة ملابسها الأمر الذي أصابها بحالة ذعر وصدمة جلعتها تفقد أعصابها والمقاومة حيث شعرت بحالة شلل تام تنتاب جسدها حتى قام الجاني بفعلته البشعة.

تحرير محضر بالواقعة

ذهبت المجني عليها لتحرير محضر بالواقعة التي سرعان ما تم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة التي استمعت إلى أقوالها وتبين أنها تدعى «منيرة.ف» وتعمل موظفة واتهمت مبيض محارة باغتصابها بعد التسلل خلسة لشقتها.

تسلل إلى شقتها للتعدي عليها

بدموع الحسرة التي سيطرت عليها استكملت أقوالها في تحقيقات النيابة العامة في محاولة للحصول على حقها الذي سلب منها رغما عنها، مؤكدة أنها كانت داخل مسكنها كأي يوم تعود فيه من عملها، وفجأة تسلل المتهم لشقتها، وحين شاهدته أمسك برقبتها وضغط على عنقها عنوة فسقطت فاقدة الوعي، ظل الجاني يضغط على عنقها بقطعة قماش لكتم صوتها حتى فقدت المقاومة، وبعد أن عادت إلى وعيها مرة أخرى ووجدت نفسها مجردة من كامل ملابسها.

اغتصبها وسرق شاشة التلفزيون

وتبين قيام المتهم الذي يدعى «باسم. س»، مبيض محارة، بالتعدي على المجني عليها «منيرة. ف»، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية التي تعيش بها في منطقة دار السلام، وأمسك بها عنوة، ثم طوق عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة، فضلا عن القيام بسرقة شاشة التلفزيون المملوكة للمجني عليها وكان ذلك بواسطة الإكراه الواقع عليها.

وفي نهاية التحقيقات، أحالته النيابة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، والتي قررت تأجيل محاكمة المتهم لجلسة 11 يوليو المقبل.