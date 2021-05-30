«حلم الأمومة».. كلمة السر في اغتصاب «سعدية» وحبسها 3 سنوات بالفيوم

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الفيوم، معاقبة «سعدية.ع.ر.ع» 38 عامًا، المتهمة في القضية رقم 5662 لسنة 2019 جنايات الشواشنة والمقيدة برقم 826 لسنة 2019 كلي الفيوم، بالحبس 3 سنوات بسبب إلقائها «مياه نار» على «دجال» يدعى «محي.ا.ع.ا» 62 عامًا، وتشويه وجهه وجسده، ما تسبب في وفاته بسبب إصابته بحروق شديدة، وذلك بعدما أوهمها بعلاجها من العقم وخدرها باستخدام «منوم» في كوب عصير قدمه لها ثم تعدى عليها جنسيًا دون أن تدري حتى اكتشفت ما يفعله بها فقررت الانتقام منه.

بلاغ باحتراق دجال بـ«مياه نار»

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد زيدان مأمور مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً بتعرض «دجال» للحرق بمياه نار من سيدة، انتقامًا منه على معاشرتها جنسيًا دون علمها عدة مرات بعدما خدرها بواسطة «عصير» يقدمه لها، وعندما علمت قررت الانتقام منه.

«حلم الأمومة» يطارد عقل «سعدية»

عانت «سعدية» كثيراً بسبب عدم إنجابها فدائماً ما تعايرها أسرة زوجها، وشعورها بالذنب لكونها السبب في حرمان زوجها من كلمة «بابا» وضاقت ذرعًا بالذهاب إلى الأطباء والحصول على الأدوية، حتى نصحتها إحدى جيرانها بالذهاب إلى الشيخ «محيي الدين» صاحب البركات وحلاّل المشكلات، حتى يفك لها السحر، خاصة أن الأطباء أجمعوا على عدم وجود سببًا يمنع الحمل.

ترددت ثم ذهبت للدجال

ترددت سعدية كثيراً، ولكنها ما لبثت أن وافقت سريعاً بعدما اكتشفت علاج الكثير من السيدات لديه من السحر وإنجابهم بعد الذهاب له، فهرعت مسرعة إليه تستغيث به ليفك سحرها حتى يتحقق حلمها هي وزوجها بالأمومة، فطمأنها الشيخ العجوز، مؤكدًا أنّها مصابة بسحر يمنعها من الإنجاب، وأنّه سيتمكن من حله خلال عدة جلسات، رافضًا الحصول منها على أي أموال، قائلًا إنه يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله.

عصير ومنوم واغتصاب

استقبل الشيخ العجوز تلك المرأة الحسناء، في منزله لبدء أول الجلسات، ولكنه كان قد أعد «منوم» وكوب من العصير لينال منها، ويمارس الرذيلة معها دون علمها، وما أن دخلت إليه وقدّم لها العصير فشربته ثم دخلت في نوم عميق، وشرع في اغتصابها، وحينما انتهى أيقظها من نومها قائلًا لها إنها ملتبسة بجن وفقدت الوعي، وسيخرج خلال الجلسات القادمة، وستتمكن من الإنجاب.

جلسات واغتصاب متكرر

مرت عدة أيام ثم ذهبت «سعدية» إلى الجلسة الثانية، وقدّم «الدجال» لها العصير ثانية، فشربته وتكرر سيناريو الجلسة المادية، وفي المرة الثالثة يبدو أن المخدر كان قليلاً حيث استيقظت سعدية مبكراً لتفاجئ بالدجال يعاشرها جنسيًا فصرخت وتعدت عليه بالضرب، إلا أنّه برر ذلك بأنّه لابد من معاشرتها جنسيًا حتى يتمكن من حل عقدتها وإخراج الجن الملتبس بها.

«سعدية» تخطط للانتقام لشرفها

لم تعلم سعدية ماذا تفعل وجلست تحدث نفسها هل تخبر زوجها.. فبالطبع سيطلقها، فقررت الانتقام بنفسها فاشترت مياه نار وقررت تشويه وجه الدجال العجوز وعضوه الذكري حتى لا يكرر فعلته مرة ثانية مع أي شخص، وذهبت إليه بالفعل ففتح منزله واستقبلها مرحباً بها اعتقاداً منه أنّها اقتنعت بمعاشرته لها من أجل حل مشكلتها، وما أن دخلت إلى داخل المنزل وبدأ يخلع ملابسه ألقت مياه النار على وجهه وأجزاء من جسده، وخرج يبكي ويصرخ في الشارع ويستنجد بالمارة وسط ذهول الأهالي والجيران.

نقل الدجال إلى المستشفى ووفاته

وجرى نقل الدجال إلى مستشفى الفيوم العام لعلاجه من الحروق، إلا أنّه توفي بسبب إصابته بحروق خطيرة، وقبل أن يموت اعترف بقيام سيدة بفعل ذلك للانتقام منه لوجود خلافات سابقة بينهما، وتم تحرير المحضر رقم 801 إداري مركز الشواشنة بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط «سعدية» وإحالتها للمحكمة

وتم ضبط «سعدية» مرتكبة الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة، حيث كشفت عن أسباب فعلها لذلك، مؤكدة أنّ الشيخ اعتدى عليها جنسياً دون علمها عدة مرات وإصراره على إقامة علاقة غير شرعية معها وتهديدها بفضح أمرها، خاصة أنه صورها خلال ممارسة الرذيلة معها دون علمها.

وجرى عرض الدجال على الطب الشرعي، لكنه توفي متأثرا بإصابته بعد عدة أيام، ثم أحيلت «سعدية» للمحكمة التي قررت حبسها 3 سنوات.