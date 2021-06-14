مريم النجدي تكتب : ثلاثه أعوام من التميز

أعلن تأسيسها في أبريل 2018 عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الحياة السياسية، كان لمبادرة التنسيقية نصيب من هذا الاهتمام، فانطلقت التنسيقية منذ ثلاث سنوات ككيان شبابي واستطاعت أن توسع رقعتها لتضم 25 حزباً من مختلف الأطياف السياسية، وتمكنت رغم الأيديولوجيات المختلفة للمنضمين إليها أن تكون نواة مثمرة بعدما حظيت بثقة الشارع المصرى سريعاً، وحصدت 12 مقعداً بمجلس الشيوخ، و31 مقعداً بمجلس النواب، إلى أن أصبحت اليوم جزءًا من المجتمع السياسى تتبنى قضاياه فى كل مناسباتها ومشاركاتها، وأصبحت اصوات الشباب مسموعة فى دوائر صنع القرار ورفع الوعى لديهم وتشجيعهم على المشاركة السياسية من خلال عقد الأنشطة التثقيفية وحملات التوعية بحقوقهم وواجباتهم.

حيث إنه لأول مرة يتم استخدام الأسلوب العلمى فى قياس قدرات ومهارات الشباب المنخرطين فى العمل السياسى والعمل العام، وذلك من خلال توقيع البروتوكولات مع كبرى الشركات العالمية فى التنمية البشرية، ليتم توظيف المواهب والقدرات لخدمة الوطن فى كافة مجالات صناعة القرار.

ويعد هذا أهم ما يميز تجربة التنسيقية، حيث أن التنسيقية كيان سياسي يجمع شباب لديه حماس وقوة لتطوير البلاد إلى الأفضل مؤكدا إعادة تنظيم الكيان والتوسع في اللجان، فهو يضم لجان في مجالات مختلفة منها لجنة بالاقتصاد ولجنة خاصة بالنقل والمواصلات ولجنة السياحة ولجنة الثقافة والآثار ولجنة الحماية الاجتماعية التي تعد من أولويات التنسيقية كما هي على أولويات توجه الدولة.

ويأتى هذا اليوم ذكرى الاحتفال بانطلاق فكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تتميز التنسيقية بخلاف كل التجارب الشبابية السابقة بكونها باتت منصة سياسية تتميز بالاستقلالية وقائمة على الحفاظ على التعدد والتنوع السياسى، واستطاعت التنسيقية أن تفتح الباب لفكرة تحاور الأحزاب المختلفة مع بعضها، وأن يجلس المؤيد مع المعارض، واطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صفحة خاصة باللجان النوعية للتنسيقية، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وذلك لنشر مخرجات عمل اللجان النوعية بتنوعاتها، 12 لجنة تتفاعل مع الأحداث بشكل دائم وتكشف الأهداف الاقتصادية والسياسية وتوضح دور تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق رؤية مصر 2030، حيث أعدت اللجان النوعية للتنسيقية تقريرا عن اليوم العالمى للتنوع الثقافى وحرصت على المشاركة فى احياء اليوم العالمى للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD)، ويذكر أن التنسيقية تضم 12 لجنة تتنوع بين الحماية الاجتماعية، والشئون الاقتصادية، والشئون الخارجية، وحقوق الإنسان، والقوى العاملة والنقل والمواصلات والطيران والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة والآثار، والتعليم والبحث العلمى، والصحة، ولجنة البيئة والطاقة، والشباب والرياضة، والإدارة المحلية، السياسات الأمنية والأمن القومي.

شاركت التنسيقية في العديد من الأنشطة والفاعليات، حيث شاركت منذ تأسيسها في جميع المؤتمرات الوطنية للشباب، و منتدى شباب العالم، وملتقى الشباب العربي الإفريقي، ونموذج محاكاة الدولة المصرية، وذلك سواء على مستوى الجلسات أو ورش العمل، كما نظمت التنسيقية مجموعة من الصالونات السياسية ليصبح بعد ذلك الصالون السياسي أحد الفاعليات الرئيسة التي تقدمها الأحزاب السياسية لمناقشة قضايا الوطن، بالإضافة لأنشطة التوعية والمبادرات وتأتي على رأسها التوعية بالدستور في الجامعات المصرية، والمشاركة في الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، والمشاركة في الحوار المجتمعي لقانون الجمعيات الأهلية، والعديد من اللقاءات رفيعة المستوي في السفارات والجامعات، وكذلك العمل علي مشروعات القوانين "قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون الهيئات الشبابية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون نواب المحافظين، بالإضافة للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات، كما تعاونت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ تأسيسها، مع لجنة العفو الرئاسي في إطلاق سراح عدد من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، كما تواجدت التنسيقية فى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى بعض المشاركات على المستوى المحلى.

كما اطلقت التنسيقية خلال الفترة الماضية عددا من المبادرات لدعم الفرق الطبية منها مبادرة "البالطو الأبيض" وكانت مبادرة استباقية فى شهر فبراير فى بداية الأزمة، وأطلقنا مبادرة ثانية بعنوان "أبطالنا رموز العملة الوطنية" وحملة "الوعى أمان" لدعم المراكز الطبية الحكومية بالمستلزمات الطبية التى يحتاجون إليها.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة فريدة فى الحياة السياسية، هدفها تنمية وتقوية الأحزاب السياسية، فالتنسيقية ليست بديلا للأحزاب.

مريم النجدي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين