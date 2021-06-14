ضبط وتشميع 3 مراكز تعليمية خلال حملة موسعة بكفر الدوار

حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، لغلق السناتر التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، باستمرار غلقها وضبط المخالفين، تزامناً مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

مداهمة السناتر التعليمية المخالفة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملة موسعة اليوم، لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المدينة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة التعليمية بندر كفر الدوار، برئاسة أشرف فؤاد، مدير الإدارة التعليمية ببندر كفر الدوار.

غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية

أسفرت الحملة، التي جاءت بإشراف من خالد الزقم، نائب رئيس المدينة، عن غلق وتشميع عدد 3 مراكز للدروس الخصوصية، لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، بمنطقة شارع الجيش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتنبيه بعدم فتحها مرة أخرى.

وتأتي هذه الحملات فى إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، نتيجة للتكدسات بمراكز الدروس الخصوصية وعدم مراعاة الإجراءات الوقائية، فضلاً عن عملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

منصات تعليمية مجانية

جدير بالذكر أن الدولة قد وفرت العديد من مصادر التعلم المجانية، التي تهدف لمساعدة الطلاب على المذاكرة من المنزل، لاسيما من خلال استخدام المصادر المتنوعة للتعلم الذاتي، مثل افتتاح قنوات تعليمية، وكذلك موقع التعليم الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب إتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمي للوزارة لمساعدة أولياء الأمور في توجيه أبنائهم.

كما وفرت وزارة التربية والتعليم عدداً من منصات التعليم الإلكترونية، من بينها منصة نظام إدارة التعلم LMS من بنك المعرفة المصري:

https://lms.ekb.eg/

ومنصة ادمودو:

https://new.edmodo.com/

وأيضاً منصة البث المباشر للحصص الافتراضية:

https://stream.moe.gov.eg

وكذلك منصة حصص مصر:

https://www.hesas.eg

فضلاً عن المكتبة الإلكترونية ذاكر:

https://study.ekb.eg/