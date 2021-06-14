صحة القليوبية توصي بغلق معمل ألبان لمخالفته الاشتراطات الصحية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع مكتب أغذية الإدارة الصحية بالخانكة، حملة مكبرة اليوم الاثنين، للمرور على المنشآت الصحية للتاكد من صلاحية منتجاتها للاستخدام الآدمي.

وقد تم خلال الحملة المرور على 3 منشآت غذائية، هي معمل ألبان تبين أنه بدون ترخيص وبه نقص بالاشتراطات الصحية، التي ترتقي لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وقد تمت مخاطبة مجلس مدينة الخصوص لاستصدار قرار غلق للمنشأة، كما اتُخِذت كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما تم المرور على 2 هايبر ماركت، حيث تم سحب 12 عينة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 8 محاضر جنحة صحية للمخالفات الموجودة، كما تم إعدام 50 كيلوجرام أغذية تالفة، منعاً لوصولها ليد المستهلك.

تشكل فريق حملة اليوم من محمد صبحي، مراقب الأغذية بالمديرية، ومكتب أغذية الخانكة، شريف عادل، مدير مكتب أغذية الخانكة، ومفتشي الأغذية محمد حمدي، صلاح فام.

وفي وقت سابق، شنت محافظة القليوبية حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بناحية طوخ، أسفرت عن ضبط عدد كبير من قطع الحلوى المُعاد تصنيعها وأغذية منتهية الصلاحية، تنفيذاً لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمتابعة المنتجات الغذائية، والتأكيد من صلاحيتها.

وتم خلال الحملة ضبط 18 ألف قطعه حلاوة طحينية، تبين من خلال التفتيش إعادة تغليفها وتعبئتها مرة أخرى، كما تلاحظ أنها غير محتفظة بخواصها الطبيعية بأحد المصانع، وهي عبارة عن 100 كرتونة، بكل منها 6 علب وتحتوي العلبة على 30 قطعة.

كما تم ضبط 26 عبوة بوك للأكل الحلويات منتهية الصلاحية، و28 زجاجة مياة غازية منتهية الصلاحية، و66 علبة تيميز أنواع منتهية الصلاحية، وقد تم إعدام 143 كيلوجرام من الأغذية التالفة مختلفة الأنواع، منعاً لوصولها ليد المستهلك، وذلك بأحد المحال الكبرى، كما تم سحب عدد من العينات لفحصها معملياً، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها وضبكها، وعرض المحاضر على النيابة العامة للنظر والتصرف واستكمال الإجراءات القانونية.