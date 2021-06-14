الشعبة: مفيش هرمونات في صناعة الدواجن بمصر.. ومش عاوزين نمنع رزق حد

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن صناعة الدواجن تستوعب 3 ملايين عامل ويقتات منها 15 مليون شخص باستثمارات تصل إلى 80 مليار جنيه، ويتم إنتاج 130 بيضة للفرد الواحد في مصر، لافتا إلى أنها صناعة استراتيجية، وتوفر 75% من البروتين في مصر، مبينا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شكّل لجنة عليا لمتابعة المشاكل الخاصة بالصناعة لتوفير حلول سريعة للصناعة.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن القانون رقم 70 لعام 2009 الخاص بمنع بيع المحال للطيور الحية تم تطبيقه قبل ثورة 25 يناير لمدة عام واحد، ولكن توقف بعدها، مشيرا إلى أن مجلس النواب راجعه عدة مرات ولم يتم تطبيقه حتى الآن، مبينا أن العاملين في صناعة الدواجن يريدون تطبيقه من أجل تخزين الدواجن في محالهم لضبط الأسعار، لافتا إلى أن تطبيق القانون يبدأ من المحليات، ويهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة وتحويلها الدواجن إلى لحوم مبردة تحت إشراف بيطري كامل ويتم نقلها إلى المحال من أجل بيعها.

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة: «إحنا مش عاوزين نمنع رزق حد إحنا بنحول المنظومة من نظام تقليدي ألغته كل الدول لنظام يحافظ على الصحة العامة، استحالة الدولة تشيل رزق الناس وتقفل المحال، والبنك الزراعي كان هايحول النشاط من الحي للمبرد بتمويل 50 ألف جنيه لكل محل، والكلام اللي دار لتشكيل لجنة عليا يهدف لتصدير الدواجن إلى الخارج وده عن طريق تحويل أنشطة المحلات وترخيصها والدول هاتوفر للمحل كل حاجة عاوزها».

واستطرد: «بنصدر حمام وأرنب وبط وسمان وبيض مخصب وبيض مائدة ولكن تريد الدول التوسع في تصدير الدواجن المجمدة إنتاج 1.5 مليار وسيصل الإنتاج إلى 3 مليارات بعد التعديل، هندخل 55 مليار جنيه مصر يسند الاقتصاد والعاملين في المجال».

وأوضح، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه لا توجد هرمونات في صناعة الدواجن في مصر، مبينا أن يتم إعطاء الفراخ بروتين وهو الذي يزيد الوزن.