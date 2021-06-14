تعرف على قصة فيلم العارف.. سرقة أحد البنوك عبر الإنترنت

ينتظر الفنان أحمد عز، طرح فيلمه الجديد «العارف»، في دور العرض، اعتبارًا من يوم 14 يوليو المُقبل، ما دفع قطاعا كبيرا من الجمهور للبحث عن قصة الفيلم.

تدور قصة فيلم العارف، حول فكرة حرب العقول، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

قصة فيلم العارف، يُجسدها النجم أحمد عز، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص وركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء.

وشهدت قصة فيلم العارف عمليات بحث كثيرة عبر محركات البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أنّ أحمد فهمي، كشف كواليس تجربته مع فيلم العارف، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلًا إنّ «أحمد عز بعدما عرض عليا الدور، حتى لا يكون هناك ضغط من أي نوع، فأنا على المستوى الشخصي أحبه واحترمه، وعلاقتنا الشخصية جيدة، فكان الفيلم في البداية مع شركة إنتاج ثم تغيرت وذهب لشركة سينرجي، وكنت أحب العمل مع أحمد عز، والمخرج أحمد علاء، وبالفعل قرأت السيناريو، وبعد إمضائي للعقد تحدث معي أحمد عز، وقال لي «اغرف وشيلّ».

وتابع أحمد فهمي، أحد أبطال فيلم العارف: «أنا أريد أن يكون كل من معي ناجح، وأن يكون زملائي في العمل على قدر عالٍ من النجاح حتى لو كان أكثر مني، فكان ردي عليه أنني أقدم فيلم معه، ووجودي بجواره إضافة كبيرة في فيلمه، فهو فيلم أحمد عز، وأنا استفيد بخبرة وجمهور عز فقط».