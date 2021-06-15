«عليا الفيروسات»: «اللي اتصاب بكورونا ممكن مايخدش اللقاح أو ياخد جرعة»

كشف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، مدى إمكان تلقي شخص المصل المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، من لقاح معين، وأخذ جرعة الثانية من لقاح آخر، فرد قائلًا: «هذا طُرح بالفعل، ولكن لم يُثبت عمليًا حتى الآن»، مستنكرًا رفض بعض الدول السماح لدخول المواطنين، الذين تلقوا التطعيم الصيني كونهم لا يعترفون بهذا التطعيم، وهو أمر غريب جدًا.

وأضاف «خطاب»، خلال حواره في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك نوعين من اللقاحات الصينية، حصلا على ترخيص طوارئ من منظمة الصحة العالمية، «كلها مسألة وقت وهيتم الاعتراف بها من قِبل الدول»، موضحًا أننا نأخذ اللقاحات من أجل تكوين مناعة، بغض النظر عن الرغبة في السفر، «لو لاقيت عندي أجسام مضادة تكونت بعد الجرعتين الخاصتين باللقاح الصيني، مينفعش آخد أي لقاح آخر، حتى ولو هسافر».

وأشار عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي إلى أن أخذ أي لقاح آخر بعد أن تتكون الأجسام المناعية، من المحتمل حدوث ما يُسمى الاستجابة المناعية العالية، «ممكن يبقى ليها أضرار، يعني مينفعش آخد لقاحات جرعة ثالثة ورابعة، طالما تكونت عندي أجسام مناعية ومضادة بدرجة كافية».

وأوضح «خطاب» عن المصابين بكورونا؛ أن منظمة الصحة العالمية، قالت: إنه من الممكن أن يأخذوا جرعة واحدة، لأن المرض ده يعتبر جرعة فقط، بس لازم يقيس الأجسام المضادة اللي تكونت»، و«فيه دول عندها مشكلة أن اللقاحات مش متوفرة، فاللي جاله المرض بيقولوا له استنى، أو ممكن ميخدش خالص، عشان أوفر للي مخدش أديله حماية».