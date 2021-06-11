جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مشغولات وأحجار كريمة بحوزة راكب

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمطار القاهرة الدولي، برئاسة زكريا حسب الله، مدير إدارة الجمرك، محاولة تهريب كمية من المشغولات والأحجار الكريمة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك المطار تحبط تهريب كمية من المشغولات والأحجار الكريمة

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، اشتبه تامر عادل أحمد، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، في راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبتفتيش أمتعة الراكب بمعرفة محمد جمال فرج، مأمور الجمرك، ومحمود عبد النبي عباس، مدير الحركة، لم يتم العثور على شيء مخالف.

ضبط فص أبيض وبروش ومسبحة وأسورة مرصعين بفصوص الأحجار الكريمة والألماس

وبالعرض على زكريا حسب الله، مدير إدارة الجمرك، قرر تكليف لجنة مكونة من محمد جمال، وياسر محمد إبراهيم، ومحمد حسين محمود، بتفتيش الراكب ذاتيا، فتبين وجود فص أبيض وبروش ومسبحة وإسورة مرصعين، بفصوص من الأحجار الكريمة والألماس، و21 كيس شفاف صغير بداخلها فصوص وأحجار كريمة بوزن 202 جراما داخل الأكياس، والجميع مخبأ في جيب سحري بصديري يرتديه الراكب بديلا عن الفانلة الداخلية.

ضبط 21 كيسا بداخلها فصوص وأحجار كريمة

وقرر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك، تحرير محضر ضبط جمركي رقم 62 لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى الجمركي.