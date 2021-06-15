عاجل.. بكين تتهم حلف «الناتو» بتضخيم نظرية التهديد الصيني

اتهمت بكين، حلف شمال الأطلسي «الناتو» بتضخيم نظرية التهديد الصيني، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرج، قال في وقت سابق، إن الصين توسع ترسانتها النووية بشكل سريع مع رؤوس نووية متطورة، مشددا على أن هذا يمثل تهديدا لأمن الحلف وقادة الحلف اتفقوا على الحاجة للتصدي لهذا التحدي.

وأوضح ستولتنبيرج، أنه لا توجد طريقة يمكن للحلف أن يتجاهل بها الصعود الاقتصادي والعسكري للصين، وسلط الأمين العام لـ«الناتو»، الضوء على استثمارات بكين في التقنيات المدمرة الجديدة التي لديها القدرة على تغيير طبيعة الحرب.

وأشار مسؤول الناتو للصحفيين: «ستصبح الصين قريبًا أكبر اقتصاد في العالم، ولديهم بالفعل ثاني أكبر ميزانية دفاعية ولديهم أكبر قوة بحرية»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جانبها، أعلنت البحرية الأمريكية، أن مجموعة حاملة طائرات دخلت «بحر الصين الجنوبي» في إطار مهمة دورية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.