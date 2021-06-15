«التعليم» تضع تصورا لأسئلة القصة والقراءة في امتحانات الثانوية العامة

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال منصتها التعليمية «منصة البث المباشر»، تصوراً مهما لطلاب الثانوية العامة 2021 حول آلية عقد امتحان اللغة العربية في فرعي القراءة والقصة، موضحة أنه يجب على جميع طلاب الثانوية العامة متابعتها جيداً والإجابة على جميع الأسئلة الواردة فيها.

وأضافت الوزارة، أن أسئلة القصة والقراءة هي أسئلة اختيارية وليست أسئلة مقالية، موضحة أنها تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، مؤكدة أنها تتنوع بين أسئلة مرادفات لكلمات معينة وردت في القطعة، أو أسئلة حول الفكرة العامة للقطعة الواردة، وكلمات التضاد وذكر أدلة معينة ذكرت في القطعة، وتحديد علاقة جملة بما سبقها أو بعدها.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة القصة والقراءة يمكن أن تدور حول ماهية الأسلوب الذي اتبعه الكاتب في القطعة، أو معلومات علمية بحتة، أو جمع بعض الكلمات في القطعة، موضحة أن أسئلة فرعي القصة والقراءة هي أسئلة تعتمد على الفهم.

«شوقي»: امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون الأفضل في تاريخ الثانوية العامة

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، بجانب إعداد البنية التحتية في جميع المدارس الحكومية، مؤكداً أن الامتحانات لهذا العام ستعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة حريصة على التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بهدف إعداد خطة محكمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع عقد الإمتحانات، لافتاً إلى أنه سيتم عقد امتحان دور ثاني للطلاب المصابين بفيروس كورونا بكامل درجاتهم.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد ورقياً بنظام البابل شيت وإلكترونيا على جهاز التابلت، موضحاً أن الإجابة على البابل شيت إلزامية، لافتاً إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة في جهاز التابلت يمكن للطالب الإجابة على البابل شيت فقط وسيحصل على كامل درجاته.