نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021: خلال ساعات

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021، موضحة أنه سيتم إعلانها خلال ساعات على بواباتها الإلكترونية.

وأكدت المديريات أن الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني هي التي يتم من خلالها التنسيق للمرحلة الأعلى، سواء المدارس التكنولوجيا التطبيقية، أو مدارس الثانوية العامة، أو الثانوية الفنية، ومنها التعليم التجاري والزراعي والصناعي.

وذكرت المديريات أن امتحانات الشهادة الإعدادية عُقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، كما راعت تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كتهوية اللجان وتعقيمها جيداً، إضافة إلى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 تعلن على بوابة المديريات الإلكترونية

وكشف الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021، خلال ساعات، موضحاً أنه تم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، لاستلام الكشوفات النهائية بالدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية سواء التي تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام أو التي لا تضاف للمجموع.

وأضاف «صلاح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 ستعلن على رابط مديرية تعليم القاهرة الإلكتروني من هنا، بعد اعتمادها من قبل المحافظة، موضحاً أن الامتحانات عقدت في لجان مراقبة جيداً ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب خلال فترة عقد الإمتحانات.

«تعليم الجيزة»: إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 بداية الأسبوع المقبل

من جانبه، قال مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن المديرية تعمل جاهدة على التنسيق مع الإدارات التعليمية للانتهاء من رصد درجات الطلاب لإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 من خلال الموقع الإلكنتروني من هنا، بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.