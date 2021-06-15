نشاط «الإسكان» بمدينة الشروق: عدد الوحدات يصل لـ27 ألفا

على مساحة 52 ألف فدان تقريبًا تقع مدينة الشروق، وهي واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، اهتمامًا كبيرًا، من خلال إقامة العديد من المشروعات في كل القطاعات سواء السكنية أو الصناعية وغيرها.

وتشهد مدينة الشروق، كغيرها من المدن الجديدة، طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، وقطع الأراضي، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نشاط وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل مدينة الشروق، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

نشاط الإسكان داخل مدينة الشروق

- إجمالي عدد الوحدات بالمدينة حوالي 27 ألف وحدة منها بمعرفة الهيئة (إسكان اقتصادي– إسكان متوسط – إسكان شباب – إسكان فاخر).

- تم تنفيذ 4416 وحدة إسكان اجتماعي.

- تم تنفيذ 4032 وحدة إسكان متوسط (مرحلة أولى – مرحلة ثانية)

إسكان «جنـة»

- تمّ تنفيذ 480 وحدة ضمن مشروع جنة، وجار تنفيذ 696 وحدة.

- جار تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع سكن مصر.

- عدد السكان الحالي 340 أفلف نسمة والعدد المستهدف للسكان بالمدينة سنة 2030 الهدف يقدر ب500 ألف نسمة.

- يتمّ تنفيذ متنفس ترفيهي مفتوح لقاطني المدينة «مُنتزه الشروق» على مساحة 60 ألف متر، ليحتل المرتبة الأولى بمدينة الشروق، من حيث المساحة.

- يتضمن المنتزة ملاعب رياضية عبارة عن «ملعب كرة قدم خماسي وملعبي كرة سلة وطائرة»، وكذا منطقة ألعاب أطفال وممشى بعرض 5 أمتار، ومسار دراجات ومقاعد انتظار لزوار الحديقة.

- يتم تنفيذ مشروع JANNA داخل مدينة الشروق على مساحة 28.5 فدان بأحد المواقع الحيوية بمركز خدمات المدينة 2.

- يهدف مشروع JANNA إلى توفير 1176 وحدة سكنية كاملة التشطيب بإجمالي 49 عمارة.

- بلغت أعمال تنسيق الموقع العام من طرق وأرصفة وأسوار بنسبة إنجاز 50%.

- تمّ الانتهاء من تنفيذ القطاع الأول بالمشروع، والذي يضم 480 وحدة، وسوقا تجارية، ومسطحات الخضراء وكذا الهيكل الخرساني وأعمال البناء للمسجد، بجانب تقدم أعمال حمام السباحة.

- قريبا سيصبح المشروع واحدا من أهم مشروعات الإسكان التي يتمّ تنفيذها باستثمارات من الجهاز، لتوفير الوحدات السكنية داخل مجتمع عمراني حضاري مخطط.