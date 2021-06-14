مصادر: الإسكان تدرس إعفاء عملائها من غرامات التأخير حال سداد مستحقاتها

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تدرس إعفاء عملائها من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة.

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يدرس الآن تقديم ملف كامل للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقيم الغرامات، وأعداد الملفات المتأخرة بالبنوك، وذلك بسبب إستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

وأوضحت المصادر، أنه سيتم عمل عدة تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها « سكنى، تجارى، خدمي، إستثماري ، صناعي، والفيلات، والوحدات الشاطئية المُقامة بمعرفة الهيئة» بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

مصادر: تطبيق التيسيرات بشرط التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة والأجهزة

ومن المتوقع أن يتم العمل بالتيسيرات، فى الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير، وأن يتم تطبيق التيسيرات بشرط التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المُخصصة بنظام الشراكة، والأراضى التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

إجراءات وقائية مشددة بأجهزة المدن الجديدة

وتطبق أجهزة المدن الجديدة كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من خلال التأكيد على التباعد الإجتماعي بمراكز الخدمة الإلكترونية، داخل أجهزة المدن، والتأكيد على ارتداء الكمامة أثناء التعامل مع الموظفين، وتخصيص أماكن أنتظار أمام ساحات أجهزة المدن الجديدة حرصا على سلامة الجميع .