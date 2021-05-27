على مساحة 28.5 فدان.. مشروع «JANNA» بمدينة الشروق

مدينة الشروق.. واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، اهتماما كبيرا، من خلال إقامة العديد من المشروعات في كل القطاعات السكنية وغيرها.

وتشهد مدينة الشروق، كغيرها من المدن الجديدة، طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، وقطع الأراضي، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نشاط وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروع «JANNA» داخل مدينة الشروق.

نشاط «الإسكان» بمشروع «JANNA» داخل مدينة الشروق

1- يتم تنفيذ مشروع «JANNA» داخل مدينة الشروق على مساحة 28.5 فدان بأحد المواقع الحيوية بمركز خدمات المدينة 2.

2- يهدف مشروع «JANNA» إلى توفير 1176 وحدة سكنية كاملة التشطيب بإجمالي 49 عمارة.

3- بنسبة بنائية 20% من المساحة الإجمالية والـ80% الأخرى للطرق وتنسيق الموقع.

4- هناك عدد من العمارات والوحدات بالقطاع الثاني بالمشروع المتضمن 696 وحدة سكنية «29 عمارة» بنسبة تنفيذ 90%.

5- بلغت أعمال تنسيق الموقع العام من طرق وأرصفة وأسوار بنسبة إنجاز 50%.

6- تم الانتهاء من تنفيذ القطاع الأول بالمشروع، والذي يضم 480 وحدة، وسوقا تجارية، ومسطحات الخضراء وكذا الهيكل الخرساني وأعمال البناء للمسجد، بجانب تقدم أعمال حمام السباحة.

7- قريبا سيصبح المشروع واحدا من أهم مشروعات الإسكان التي يتم تنفيذها باستثمارات من الجهاز، لتوفير الوحدات السكنية داخل مجتمع عمراني حضاري مخطط.

8- الالتزام بالبرامج الزمنية ومواصفات التشطيب، وتنفيذها على الوجه الأمثل، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة عالية.

9- يتم تنفيذ متنفس ترفيهي مفتوح لقاطني المدينة «مُنتزه الشروق» على مساحة 60 ألف متر، ليحتل المرتبة الأولى بمدينة الشروق، من حيث المساحة.

10- يتضمن المنتزة ملاعب رياضية عبارة عن «ملعب كرة قدم خماسي وملعبي كرة سلة وطائرة»، وكذا منطقة ألعاب أطفال وممشى بعرض 5 أمتار، ومسار دراجات ومقاعد انتظار لزوار الحديقة.