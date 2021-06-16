لجنة طبية بمستشفى العريش لفحص حالة مريض يشتبه إصابته بالفطر الأسود

قررت إدارة مستشفى العريش العام، برئاسة الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، تشكيل لجنة ثلاثية من أطباء العيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والعزل بالمستشفى، للكشف على مريض اشتباه كورونا، ويرقد في قسم العزل.

وقال مصدر طبي، إن اللجنة هي من ستقرر إذا كان المريض مصابا بالفطر الأسود أو غير ذلك، مشيرا إلى أن المريض محتجز في قسم عزل الجراحة «غرفة رقم 4 عزل»، ويدعى «أ. س»، 61 عاما، من مدينة الشيخ زويد، مؤكدا أن إدارة المستشفى وقسم العزل يؤدي واجباته بشكل تام تجاه المريض المحتجز.

ونفى الدكتور حاسم حمدي، مسؤول التثقيف بمديرية الصحة بشمال سيناء، أن تكون هناك إصابة بالفطر الأسود في مستشفى العريش، موضحين أن الحالة اشتباه كورونا، وتخضع لعملية العزل والعلاج بالمستشفى.

وكان مصدر طبي بمستشفى العريش العام، أن أطباء بقسم العزل اشتبهوا بحالة مصابة بالفطر ألاسود، وهى لرجل مسن حجز بالقسم المذكور.

وقال أحد الأطباء، إنه اشتبه في الحالة، واستدعى طبيب الأنف والأذن والحنجرة لإجراء الكشف الطبي، والتأكد من مدى الإصابة أم عدمها، ووضعت الحالة تحت المراقبة التامة.

وأضاف المصدر، أنه في حالة ثبوت الحالة ستكون الأولى المصابة بالفطر الآسود بمحافظة شمال سيناء، ولم يتم الكشف أو التعامل مع أي من الحالات في وقت سابق.