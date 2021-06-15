تقرير: السند.. الرئيس السيسي 7 سنوات من جبر الخواطر «فيديو»

بعنوان «السند.. الرئيس السيسي 7 سنوات من جبر الخواطر»، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية منة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا.

وأفاد التقرير بأن «جابر الخواطر»، هو اللقب الذي أطلقه عدد كبير من المواطنين على الرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه الدائم على المواطن وجبر خاطر البسطاء والعمل على إسعادهم على مدار السنوات الماضية.

الطفل أحمد ياسر المصاب بالسرطان، حلم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقدمت أسرته بطلب إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، موضحة أن الطفل يعاني مرض السرطان، وعلى الفور استجاب الرئيس السيسى ليلتقي الطفل ويحتضنه بحنان الأب ورحمة الطبيب الذي يتمنى شفاءً عاجلا لابن من أبنائه.

مواقف الرئيس الإنسانية لم تقتصر على المصريين فقط بل وصل الأمر إلى أن الرئيس لبى طلب الفتاة الإيزيدية نادية مراد، التي تعرضت للاغتصاب من قبل تنظيم داعش الإرهابي وتمنت لقاءه بعد أن لمست فيه «الرئيس الإنسان»، ليستجيب لطلبها ويلتقي بها، فيشكره الشعب الأيزيدي على ذلك.

تلك هي الأيادي البيضاء للرئيس التي لم تقتصر على الداخل فقط، بل امتدت ولا تزال إلى الخارج، ففي حفل ختام النسخة الثانية من منتدى شباب العالم وأثناء تسليم جوائز الشباب كانت تجلس الفتاة الغينية، فريدة بديوي، على كرسي متحرك فنزل رئيس الجمهورية من أعلى منصة تسليم الجوائز حرصا على تسليم الفريدة الجائزة عن قرب ومصافحتها.