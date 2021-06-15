هل يتم تفضيل نوع لقاح لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن نسبة الذين أصيبوا بجلطات بعد تناولهم لقاح أسترازينكا وصلت لـ5 لكل مليون شخص، مشددًا على أن هذه النسبة تعتبر ضعيفة.

وأوضح حسني، خلال مداخلة مع برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن هناك بعض اللقاحات التي ستدخل لمصر قريبا، مشددًا على أن اللقاح الذي سيدخل أرض مصر يجب أن يتمتع بالأمان والفاعلية.

وأكد حسني أن مصر شاركت في الدراسات والتجارب السريرية على لقاحي سينوفارم وسينوفاك، لافتًا إلى أن مصر اشتركت مع الإمارات والبحرين في دراسات سريرية، مشددًا على أن أي عقار موجود في مصر يتميز بالأمان والفاعلية.

وكشف عن الاحتياطات التي اتخذتها لجنة مكافحة كورونا في مسألة اللقاحات، مشيرًا إلى أنه يتم تفضيل نوع من اللقاحات على النوع الآخر لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومرضى الأورام، وذلك حتى لا يصابوا بالجلطات، مشددًا على أن ذلك مجرد تفضيل وأنه ليس هناك شروط تمنع تعاطي اللقاح.

وأشار إلى أنه لا يوجد دواء شاف من فيروس كورونا حتى الآن، مؤكدًا أن اللقاح هو الأمان وأن هناك بعض الدول التي بدأت تحتفل بصفر وفيات بسبب تطعيم شعوبها، معربًا عن أمله في تسابق الشعب المصري للحصول على اللقاحات لنصل لصفر وفيات.

ونوه عن اقتراب مصر من تصنيع لقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر ستبدأ مرحلة التعبئة ثم مرحلة التصنيع، مشيرًا إلى أن لقاح سبوتنيك سيتم تصنيعه في مصر قريبا، مشددًا على أن كل من سيطلب اللقاح سيحصل عليه، لافتًا إلى زيادة اقبال المصريين على تلقي اللقاح، معربًا عن أمله في تسابق المصريين في تناول اللقاح.