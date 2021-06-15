«التضامن»: كفالة 123 طفلا خارج مصر بأسر بديلة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية للأيتام يستهدف 447,8 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,341 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهريًا وتحمل تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

11 ألف و633 أسرة كافلة لــ11 ألف و825 طفلا

ولفتت وزارة التضامن في تقرير لها، أن إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة 11 ألف و633 أسرة كافلة، لــ11 ألف و825 طفلا وطفلة داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى 123 طفلا داخل 122 أسرة خارج جمهورية مصر العربية.

15 % نسبة الأطفال المكفولين فوق 18 عاما

وأكدت أن نسبة الأطفال تحت سن 18 سنة بنسبة 85% من المكفولين، فيما وصل نسبة الشباب المكفولين فوق 18 سنة نسبة 15% من الإجمالي العام.

وأوضحت أنه تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيرًا على الأسر الكافلة تخص المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية، وإضافة لقب عائلة الأسر الكافلة للأطفال المكفولين لديها.

زيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 17 %

وأتاحت التضامن، تقديم طلبات الكفالة إلكترونيًا على الموقع الرسمى للوزارة مما أدى إلى زيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 17 %، وجارٍ التحقق من ملاءمة تلك الأسر لرعاية وحماية البنات والأبناء.

وفيما يخص برنامج أطفال وكبار بلا مأوى، أشار إلى أنه تم التعامل مع أكثر من 21 ألف و738 من الأطفال والكبار بلا مأوى في الشارع منهم 5,705 أطفال بلا مأوى و8,688 كبار في وضعية الشارع «بلا مأوى، متسول، مريض نفسي أو عقلي»، تم دمج 2938 طفلا بلا مأوى و583 من الكبار بلا مأوى إما مع أسرهم أو في مؤسسات رعاية، كما تم التعامل مع 11,774 طفلا عاملا يقضي معظم وقته في الشارع.