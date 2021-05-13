محافظ بني سويف يوزع العيديات على الأطفال الأيتام في أول أيام عيد الفطر

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ترافقه حرمه، دار أيتام الدعوة الإسلامية بحي الرمد بمدينة بني سويف، لتهنئة الأطفال بعيد الفطر المبارك، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية التابعة لها دار الأيتام.

وقام المحافظ بتوزيع العيديات على الأطفال الأيتام لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا على أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير أوجه الدعم لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، حيث استمع لمطالب ومقترحات أبناء الدار والقائمين عليها والتي وعد بدراستها وتلبيتها، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح لكافة أبناء دور رعاية الأيتام.

وخلال الزيارة حرص محافظ بني سويف على مداعبة الأطفال من البنين والبنات بالدار، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، معربا عن سعادته لوجوده في مثل هذا اليوم بين الأطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم في مثل هذه المناسبة السعيدة.

وأدى الآلاف من أبناء محافظة بني سويف، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، بالمساجد الكبرى بمختلف قرى ومدن المحافظة، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، إضافة إلى اصطحاب كل مصلي للمصلاة الخاصة به.

كما أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صلاة العيد بمسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف، وبلال حبش نائب المحافظ، يرافقهما القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.