رئيس «الأقصر الأزهرية» يتابع استعدادات بدء الامتحانات 19 يونيو

عقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وجمالات كامل حسن، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي من المقرر انطلاقها في 19 يونيو 2021، وذلك بحضور مديري الإدارات التعليمية والامتحانات، لمناقشة وبحث مهام واختصاصات رؤساء اللجان في ظل الظروف الراهنة.

وناقش رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، أهم مسؤوليات رؤساء اللجان، وأبرزها الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والملاحظين وجميع أعضاء مقار اللجنة، حرصًا على سلامة الجميع، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على المسافات الآمنة ومنع أي تجمع، وتعقيم مقرات اللجان وتطهيرها قبل وبعد الامتحان بصفة يومية، وحظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا للطلاب ولكل القائمين على أعمال الامتحانات، عدا رئيس اللجنة، بشرط أن يكون هاتفًا عاديا وبدون كاميرا، وتوفير المناخ الصحي الذي يسهم في الوصول بالامتحانات لبر الأمان وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأكد «إبراهيم» على كيفية التعامل مع أية ظروف طارئة قد تحدث، مع الحرص على التواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات الامتحانات المركزية بديوان عام المنطقة، للوقوف على حل أية مشكلات على وجه السرعة، وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات.

ووجهت جمالات كامل حسن، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، بضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، مشيرة أن هناك لجان متابعة ومراقبة من الوزارة ستتابع ذلك.