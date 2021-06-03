الأول على الثانوية الأزهرية العام الماضي يكشف عن سر تفوقه: أختي السبب

قال أحمد مدحت، طالب الطب والأول على الثانوية الأزهرية العام الماضي، إن اخته «أسماء»، كانت تلعب دورا مهما جدا معه لتفوقه، حيث تعطيه «لذة الإنجاز»، فعندما كان يحفظ أو يذاكر درس حتى لو بسيط، كانت تمدحه «بتقولي دة أنت عبقري ومفيش حد زيك، وطول عمرها بتقولي يا أستاذ أحمد، تحفيزها المعنوي دة بتديني لذة الإنجاز عشان أكمل».

وأضاف «مدحت»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن لأخته دورا ثانيا أيضا، وهو زيادة حجم هدفه وأحلامه، فأصبح هدفه ليس النجاح والحصول على الدرجات الكاملة فحسب.

وتابع: «بشبه الفايدة اللي بتعود على الإنسان، ويكون حلمه كبير، بالشخص اللي معاه حتة بسكويت، لو نجح هياخدها، لكن لو فشل هياخد حتة، لكن لو واحد حلمه يبقى عنده مصنع بسكويت، يوم ما ينجح هيبقى عنده مصنع، ويوم ما يفشل هيبقى عنده محل ودي فكرة أن الحلم يكبر».

ولفت إلى أن اخته توفر له كل ما يحتاجه، والأخ يعتبره أغلى من الذهب، موضحا أن التعليم أصبح لا يقتصر على الجامعات، وأصبح مفتوح في أي مكان للتعلم، من خلال الإنترنت.

وعن فضل الأخت قال: «متتعوضش، وفيه مقولة إن أفضل كتاب قرأته هو كتاب أختي، لأني بقرأ في نفسي، أختى أسماء بتقولي لما بتعب مع حد بقول خسارة فيه، وأوفره لنفسي لكن تعبي مع أخويا هو تعبي».