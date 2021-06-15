«صناع الخير»: إعادة إعمار 50 مركزا بالوادي الجديد خلال 3 أشهر

كشف مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، تفاصيل مبادرة «بيت يحميني» لإعادة تأهيل المنازل بقرى الوادي الجديد، مؤكدًا على أنها تخضع للإطار الرئاسي في تطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجا والمبادرة الرئيسة «حياة كريمة».

وأضاف «زمزم» في لقاء عبر تطبيق «ZOOM» هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم حسام حداد وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي: «المبادرة تستهدف قريتين بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد، إذ تحتوي على بعض المنازل المتهالكة، وبدأنا بالأمس إعادة إعمار وتطوير 50 منزلا، وذلك في بناء المنازل للمواطنين الأكثر احتياجا تماشيا مع مبادرة حياة كريمة على أن ننتهي منهما خلال 3 أشهر».

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية: «أطلقنا قوافل طبية متخصصة، فقد بدأنا بقوافل للعيون على مدار الشهور الماضية بالتعاون مع محمد الزملوط، إذ أن دعم المحافظين يمنح هذا النوع من المبادرات دفعة كبيرة».

وأردف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المحافظات الحدودية كان بها تأخير في بعض المشروعات وتحركنا مع مؤسسة حياة كريمة منذ بداية العام لخدمة مناطق على غرار حلايب وشلاتين وسانت كاترين والوادي الجديد والنوبة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الطبية الأخرى داخل المحافظة.

وأشار مصطفى زمزم، إلى أن المؤسسة بدأت في هدم المنازل المتهالكة أمس بحضور المحافظ، كما تحصر البيوت المطلوب التصالح عليها لتجنب البناء على أراضي مملوكة للدولة.