النجيب: شعبة الخضر تشارك في حياة كريمة بإنشاء مصانع بالقرى للتصدير للخارج

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أن شعبة الخضر والفاكهة تشارك في «حياة كريمة» حيث تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على تحديد ما تحتاجه قرى المبادرة من أسواق ومصانع، مع تحديد الميزة النسبية لكل محافظة وقرية تابعة لها، لعمل محطات ومصانع تعبئة وتغليف بها لتصدر إلى الخارج، وضرب مثالا بمحافظات الإسماعلية، المشهورة بالمانجو، والبحيرة بالخضر وات، والصعيد المشهور بالقصب وقصب البنجر.

كما كشف النجيب، عن مطالب بمشاركة صغار المنتجين في المعارض العالمية لمزيد من القيمة المضافة للمنتج المحلي خارجيا وحتى يصبحوا كبار منتجين.

وأكد أن مبيعات الخضروات شهدت ركودا كبيرا في الأسواق، فيما انتعشت مبيعات الفاكهة بشكل كبير وخاصة البطيخ والكانتلوب العنب والبرقوق والخوخ، و«نلاحظ عدم إقبال المواطنين على الشراء واللجوء الى الوجبات الخفيفة وسط ثبات كبير في الأسعار».

وأشار إلى أن عددا كبيرا من المزارعين راهنوا على إنتاج الفاكهة لتحقيق أرباح خلال الموسم الجاري، لكنهم اصطدموا بوفرة غير اعتيادية في الأسواق.

وفي السياق ذاته، نصح النجيب المواطنين محبي المانجو بأن أسعار البشائر منها تتراوح ما بين 15 حتى 25 جنيها للكيلو، والتوقيت الأفضل للشراء في شهر يوليو المقبل نتيجة لطرح أصناف كثيرة منها.

ورصد النجيب، استقرار أسعار السلع الإستراتيجية للخضر طماطم والبصل والبطاطس دون زيادة في الأسعار منذ بداية الشهر الجاري، لافتا إلى أن ذلك يرجع لدخول هذه المحاصيل بداية من شهر يونيو الجاري، بداية جمع العروة الصيفية من الطماطم والفاكهة الصيفية، كالخوخ والبرقوق والعنب والجوافة.

ويباع كيلو البصل في سوق التجزئة بـ3 جنيهات، فيما استقرت أسعار الطماطم نسبيا حيث يباع قفص الطماطم زنة 18كيلو بـ70 جنيها، ويباع كيلو الطماطم في سوق التجزئة من 2 إلى 4جنيهات، ويباع كيلو الخيار بـ4 جنيهات، والبطاطس بـ3 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الليمون 25 جنيها تقريبا للكيلو والفاصوليا 4 جنيهات للكيلو، والبسلة 4 جنيهات، والكنتالوب بسعر 4 جنيهات للكيلو والبرقوق بـ25 جنيها للكيلو والخوخ بـ15جنيه للكيلو وتباع البطيخة الواحدة من 10 إلى 35 جنيها، حسب الوزن والنوع.

وتابع أن مصر تعيش حاليا في جو من الأمن الغذائي، حيث تتوفر جميع المنتجات الزراعية بأسعار متفاوتة تناسب جميع الطبقات.