كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بالإسماعيلية وضبط مرتكبي الواقعة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية من أحد المستشفيات باستقبالها «أحد الأشخاص»، متوفى، إثر إصابته بطلق ناري، وما قرره «صديق المتوفى» أنه حال قيادته سيارته الملاكي وبرفقته «صديقه المتوفى» عقب انتهائهما من معاينة بعض مزارع الفاكهة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وسيرهما بالطريق حدثت مُشادة كلامية بينه، وقائد سيارة ملاكي أخرى لقيام قائدها بكسر مرآة السيارة ملكه وعقب التحرك فوجئ بقيام قائدها وقائد سيارة ملاكي ثانية «لا يعلم أرقامها» بملاحقته وحاولا إيقافه وأطلق قائد السيارة الأخيرة عيارا ناريا تجاهه فأودى بحياة صديقه ولاذا بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة «شخصين» وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بملاحقة السيارة لإجبار قائدها على التوقف وإطلاق عيار ناري من «بندقية خرطوش» تجاه السيارة مما أدى لوفاة مرافق قائد السيارة، وأرشدا عن السلاح المستخدم «بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية والسيارتين المستخدمتين»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.