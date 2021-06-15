يوم تعايش لطلاب الحقوق بأكاديمية الشرطة وتكريم الفائزين بمسابقة أبحاث (صور)

نظمت أكاديمية الشرطة، يوماً كاملاً بنظام التعايش، استقبلت خلاله عدد من الطلبة والطالبات يمثلون 3 كليات للحقوق والقانون بالجامعات الخاصة مع زملائهم من طلبة وطالبات قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق، وذلك في إطار تأكّيد أواصر التعاون والترابط بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية ونظرائهم بكلية الشرطة.

كان في استقبالهم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بهم ونقل لهم تحيات محمود توفيق وزير الداخلية، الذي أولى فعاليات هذه الزيارة جُل اهتمامه ورعايته لما لها من مردود قوي وإيجابي في التقارب وتبادل الرؤى بين شباب الوطن.

كما ألقى رئيس الأكاديمية الضوء، على دور كل كيان من كيانات الأكاديمية في تحقيق «رسالة العلم للأمن»، موضحاً الجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة بأسلوب عصري ومتطور، كما استعرض البرنامج التعليمي التدريبي للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق.

وعلى هامش فعاليات الزيارة، تمّ تكريم طلبة وطالبات الجامعات المصرية الفائزين فى المسابقة البحثية التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لطلاب الجامعات المصرية في العديد من الموضوعات المجتمعية منها (الفرص التي توفرها رؤية مصر 2030 للشباب – استراتيجية التحول الرقمي في الدولة المصرية وسبل تعزيز الذكاء الاصطناعي – التعاون المجتمعي لمواجهة الأزمات الصحية – مخاطر التعدي على أراضي الدولة).

وأناب وزير الداخلية اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في تكريم الفائزين حيث تم تكريم 4 طلاب الفائزين بالمراكز الأولى في الأبحاث الفردية من الجامعات المصرية، و4 طلاب الفائزين بالمركز الأول بالبحث الجماعي.

وتضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلي، عن أنشطة كلية الشرطة أعقبها جولة تفقدية داخل الكلية شاهدوا خلالها ما تملكه الكلية من إمكانيات (لوجستية وتعليمية وتدريبية) فضلاً عن مشاهدة عروض للطلبة والطالبات.

وفى نهاية الزيارة، أعرب الطلبة والطالبات المشاركين بالزيارة عن خالص شكرهم لوزارة الداخلية المصرية مُمثلة في أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال، مؤكّدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها.