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محمود مسلم

القبض على شخص يصنع «استروكس» داخل منزله في السلام

كتب:

الوطن
12:29 م | الثلاثاء 15 يونيو 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

خلصت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، إلى تصنيع أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، مادة الإستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه وكراً لنشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده داخل الشقة سكنه، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الإستروكس– مبلغ مالي – سلاح أبيض - 2 هاتف محمول– أدوات التصنيع -ميزان حساس)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها، كما أقرّ بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع.

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