أحمد فهمي يروج لفيلم العارف بـ«الهاكر».. وعادل إمام ونجوم الفن يتفاعلون «صور»

تصدر الفنان أحمد فهمي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب فيلم العارف المرتقب عرضه في دور العرض السينمائي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك في شهر يوليو المقبل، حيث استولى «هاكر» على حساب «فهمي» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ونشر صورة غامضة لـ«البروفايل» مصحوبة بتعليق «أنا مش بعيد .. الدور على مين!»، وإعلان هنا الزاهد «زوجة فهمى»، عبر حسابها عن سرقة أحد الأشخاص لصفحة أحمد فهمي، ليظهر «الهاكر» بعدها ويؤكد سرقته لحساب «هنا» أيضًا، ليتبين أن الأمر كله دعاية لـ«العارف».

أحمد فهمي يروج لفيلم العارف من خلال إدعاء سرقة حسابه على موقع فيس بوك

أحمد فهمي وفيلم العارف وخدعة «الهاكر»، كان وسيلة جذب لعدد كبير من نجوم الفن الذين تفاعلوا مع سرقة حساب «فهمي» وقاموا بالتعليقات الكوميدية على منشور الـ«هاكر» والتى ترصدها «الوطن» في السطور التالية بنحو:

عادل إمام

الحساب الخاص بالفنان عادل إمام على «فيس بوك» استعان بالصورة الخاصة بالزعيم من أحد الأفلام وهو يشرب العصير معلقًا على قيام الهاكر بسرقة حساب أحمد فهمي بقوله: بالهنا والشفا.

فتحي عبدالوهاب

واستعان الفنان فتحي عبدالوهاب بكوميك شهير له من فيلم بحبك وأنا كمان ليعلق على سرقة حساب أحمد فهمي بقوله: ربنا يعوض عليك يا حمادة.

علا غانم

الفنانة علا غانم التي اختفت عن الساحة الفنية منذ 4 سنوات، استعانت بصورة لها وهى ترتدي الحجاب من مشهد بمسلسل الزوجة الرابعة وهى ترفع يديها للسماء وتقول: يارب احفظ لي صفحتي.

محمد فراج

الفنان محمد فراج أحدث عريس في الوسط الفني علّق على سرقة حساب أحمد فهمي مستعينًا بصورة له من شخصية سوني بمسلسل هذا المساء معلقًا عليها: كلمني يا فهمي ومتقلقش الموضوع خلصان.

محمد ثروت

كله إلا فهمي يا صيّع، وهى من أشهر العبارات التي عُرف بها الفنان محمد ثروت، واستعان بها ليعلق على هاكر صفحة أحمد فهمي.

بيومي فؤاد

وعلّق الفنان بيومي فؤاد ساخرًا على سرقة حساب أحمد فهمي من قِبل الهاكر وعلّق قائلًا: عملوها معاك يابوت.

أمير كرارة

الفنان أمير كرارة تقمص دوره في فيلم كازابلانكا وعلق على سرقة أحمد فهمي قائلًا: هجامين البحر عاملوها معاك يانيرم.

أحمد السقا

صداقة قوية تجمع بين أحمد فهمي وأحمد السقا وظهر الأخير ضيف شرف في فيلم سمير وشهير وبهير خصوصًا وأن فهمي يعتبره مثله الأعلى، وعلّق السقا ساخرًا على هاكر حساب فهمي بقوله: أومال عاملي فيها شبح وأنا بابا يالا وفي الأخر اتروقت.

أحمد حلمي

استعان الفنان أحمد حلمي بصورة من مشهد له بفيلم كده رضا وهو من تأليف أحمد فهمي، ليعلق بها على سرقة حساب فهمى بقوله: مفاجأة مش كده.

محمد سعد

واستعان الفنان محمد سعد بمشهد من فيلم اللمبي والخاص بعزاء والد «عم بخ» ليعلق على سرقة حساب أحمد فهمي بقوله: حلّق من الناحية التانية انت.