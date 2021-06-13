النائبة سها سعيد: «التنسيقية» خلقت صيغة جديدة للعمل المشترك

استعرض عدد من شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تطور التنسيقية بعد مضي 3 أعوام على تدشينها، وذلك خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء».

وقالت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية خلقت صيغة جديدة للعمل المشترك، وتضم كافة الأطياف، وأنه رغم اختلاف الأيديولوجيات بين أعضائها إلا أنهم يتفقون على بناء الوطن والعمل وفقا للمصلحة الوطنية.

وتابعت سها سعيد، قائلة إن كل مرحلة تلقي بظلالها على المشهد الحالي، ونحن اليوم إذ نشهد العيد الثالث للتنسيقية، فإننا أصبحنا كيانا سياسيا متماسكا ومؤثرا استفاد من التجارب السابقة ويستطيع العمل بشكل ناضج في الحياة السياسية.

وأشارت الى أن أعضاء التنسيقية قدموا العديد من أوراق العمل في كافة المجالات، وأن التفكير بإنشاء لجان نوعية داخل التنسيقية جاء بسبب الإيمان بمبدأ التخصص، مؤكدة أن التنسيقية لديها لجان تعمل على مناقشة القوانين وإجراء الدراسات وعمل الأبحاث اللازمة لدعم عمل النواب.

شارك بالصالون النائب محمود مسلم رئيس تجرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والنواب محمد عزمي، وسها سعيد، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وسلمى السيرتي، عضو التنسيقية، حيث ناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبل الكيان وخططه المقبلة.