«بعد جراحة خاطئة».. تطورات الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري

استقرت الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري، بعد رحلة علاج، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة قبل أيام، بسبب جراحة خاطئة في منطقة البطن أجرتها خلال شهر مارس الماضي.

وقالت الفنانة فاطمة كشرى: «سعيدة بكل النجوم الذين تواصلوا معي، واطمأنوا على حالتي الصحية خلال الساعات الأخيرة، فكلهم على رأسي من فوق، وأنا اتحسنت بشكل كبير عن الأول».

وتابعت كشرى فى تصريحات لـ«الوطن»، أن دعاء الناس لي كان السبب في نجاتي، وأتمني أن يظل الجميع يدعوا لي.

وكانت فاطمة كشري أعلنت فى تصريحات سابقة أنها كانت تعاني منذ قرابة العام من «الفتاق»، وتحصل على العلاج بجانب المسكنات، لكن مع تدهور الحالة قرر الطبيب إجراء جراحة فورية لها، بينما قدمت الفنانة نداءً إلى الرئيس السيسي لإنقاذ حياتها، وبالفعل كلف رئيس الجمهورية بنقلها لمستشفى الشفاء، وتلقت الرعاية اللازمة.

أخر تطورات الحالة الصحية لفاطمة كشري

يذكر أن الفنانة فاطمة كشري كانت قد تعرضت لوعكة صحية شديدة بدأت عندما ذهبت للمستشفى لإجراء عملية «فتاق»، شعرت بعدها بألم شديد، واكتشفت بأن الطبيب الذي أجرى العملية «نسي الشاش» في بطنها ما أدى الى تدهور حالتها الصحية ما تسبب في نقلها للمستشفى مرة أخرى.

وكان آخر أعمال الفنانة فاطمة كشري، مسلسل «ضل راجل» مع ياسر جلال، ونور، ونرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.