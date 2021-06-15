مايا مرسي تشكر السيسي خلال تدريب مديرات النيابة: الراعي الأول لنا

افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومجموعة من مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية.

وأكّدت أنَّ المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية تهتم اهتماماً كبيراً بقضايا ووصولها لحقها الدستوري، مشيرة إلى القرار التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي والخاص بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة بعدَ 72 عامًا منَ النضالِ لتصلَ المرأةُ إلى مجلسِ الدولةِ والنيابةِ العامةِ، متابعة «لذا أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الأول للمرأة المصرية وإرادته السياسية المؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع».

وعبرت رئيس المجلي القومي للمرأة، عن خالص احترامها و تقديرها للمستشار عمر مروان وزير العدل لدعمه ومساندته الدائمة لقضايا المرأة ورعايته لحقوقها من خلال اصدار العديد من التشريعات والقوانين الصادرة لصالح المرأة كحق دستوري، ووجهت خالص الشكر والتقدير للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية لدعمه وتقديره للمرأة وايمانه بقدراتها، حيث أصدر خلال فتره توليه هذا المنصب الهام، العديد من القرارات الهامة والمنصفة التي تؤكّد حرص الهيئة التى تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر على تعزيز تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع القيادة.

ومن بين هذه القرارات الهامة تعيين 28 سيدة كمديرات لنيابات الهيئة بالمحافظات في سابقة هي الأولى من نوعها وتكليف عدد من عضوات النيابة الادارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة فضلاً عن اشادته في العديد من المناسبات بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالًا بنسبة 48.5%، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، وهذا يأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها من الوصول الى المناصب العليا.

وعبرت عن سعادتها وفخرها بتواجدها وسط مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية كأول لقاء يجمعها بهن كما قدمت خالص التهاني لوصولهنّ لهذا المنصب الهام الذي يؤكّد أنَّ المرأة المصرية قادرة على الوصول إلى أعلى المناصب وقادرة على النجاح فيها واثبات ذاتها وبقوة، متمنية لهن خالص النجاح والتوفيق فى مهامهن الجديدة، وأن نشهد الفترة القادمة تعيين المزيد من السيدات فى المزيد من المناصب بجميع الهيئات القضائية.

وأشاد المستشار عصام المنشاوي بإقامة التدريب التفاعلي لمديرات النيابة الادارية بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة، مؤكّدًا أنَّ هذا اليوم يعد يوم تاريخي لهيئة النيابة الإدارية، خاصة والمرأة المصرية بصفة عامة، متمنيا زيادة عدد زميلات مديرات النيابة الإدارية إعمالًا لاإستحقاق الدستوري وتحقيق مبدأ المساواة.

ونقلت المستشارة أمل عمار تحية وتقدير المستشار عمر مروان وزير العدل وتمنياته للزميلات مديرات النيابة بالنجاح والتوفيق، مؤكّدة أنَّ المرأة المصرية تثبت يوما بعد يوم نجاحًا تلو الآخر في مواقع صنع القرار والقيادة مما يشجع الأجيال الجديدة على استكمال حلمهنّ بشغل كل المناصب التي كانت حكرًا على الرجال لفترة من الزمن، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب والاستمرار في بناء قدرات المرأة العاملة في كل المناصب القيادية بالجهات والهيئات القضائية تأتي مثل هذه الدورات ضمن أولويات وزارة العدل وتعد أهم أهدافها الاستراتيجية تحقيقا لتمكين المرأة.

ويستمر التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة على مدار يومي 15- 16 يونيو 2021، حيث تناولت المحاضرة الأولى عرض من الأستاذة شيماء نعيم المديرة العامة للادارة العامة للاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015 – 2020) والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وتناولت المحاضرة الثانية نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية عرضته الأستاذة ولاء سليم باحثة قانونية خبيرة تخطيط استراتيجى وادارة مشروعات بالمجلس القومي للمرأة، كما تستعرض الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الإجتماع المهارات الشخصية قواعد ومهارات التواصل وإدارة الوقت والتخطيط، وفي ختام اليوم التدريبي الأول استعرض المستشار الدكتور محمد رامي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ومدير مركز التدريب القضائي لإعضاء هيئة النيابة الإدارية مقومات دور المرأة كمديرة بهيئة النيابة الإدارية.