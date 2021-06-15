المنشآت السياحية: نعمل على إعادة فتح الملاهي الليلية ومد مواعيد عمل المطاعم

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه تم التنسيق مع نقابة المهن الموسيقية، على التنسيق المشترك، من أجل إعادة تشغيل مسارح المنوعات والملاهي الليلة ومد العمل بالمنشآت والمطاعم السياحية إلى الساعة الثالثة صباحا، وفقا لكل الاشتراطات والإجراءات الوقائية والصحية المتبعة في المنشآت والمطاعم السياحية والمعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان المصرية، وتتطابق مع معايير منظمتي الصحة والسياحة العالمية.

وقال المصري، في تصريحات صحفية، اليوم، إن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عقدت اجتماعا مشتركا ضم بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وذلك بحضور عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة والمحال السياحية، وعلي حسن، مدير عام التفتيش على المحلات السياحية بوزارة السياحة والآثار، تم خلاله مناقشة ما تواجهه المنشآت السياحية، وكذلك أعضاء نقابة الموسيقيين من تحديات، وخاصة مشكلة وقف نشاط مسارح المنوعات والملاهي الليلية، وإغلاق المنشآت والمطاعم السياحية منتصف الليل وحتى الواحدة بعد منتصف الليل يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

رئيس الغرفة: تطابق وجهات النظر بين غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

وأكد رئيس الغرفة، تطابق وجهات النظر بين غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ونقابة المهن الموسيقية، في الأضرار والخسائر التي لحقت بأعضائها من جراء عدم تشغيل مسارح المنوعات والملاهي الليلة، وكذلك عدم مد العمل بالمنشآت والمطاعم السياحية إلى الساعة الثالثة صباحا، والتي تسببت في إغلاق هذه المنشآت وتكبدها لخسائر فادحة وعدم تحقيقها لإية إيرادات لوقف النشاط، وتحملها لمدة تزيد عن 16 شهرا لأجور ومهايا عمالها منذ بدء جائة كورونا في مارس 2020، والتنسيق المشترك والعمل سويا في إجراء الاتصالات ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء، واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورنا لإنهاء هذا التوقف كليا مع الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية المقررة.

إعادة فتح الملاهي الليلية

وأشار المصري، إلى أن نشاط «مسارح المنوعات والملاهي الليلة»، و«المهرجانات»، يُعدان من القوى الناعمة التي تتميز بها مصر، وتندرج ضمن السياحة الترفيهية التي تجتذب ملايين السائحين وتدر ملايين من العملات الصعبة في عصب الاقتصاد المصري، وخاصة وإننا مقبلون على موسم السياحة العربية، وإنه يجب إعادة النظر في قرار وقف هذا النشاط ووضعه في مكانه الصحيح.

وتابع قائلا إن هناك بعض الدول العربية أصبحت تنافس مصر بشكل قوي وواضح في هذا النشاط والمجال رغم وجود كورونا، واتخذت منصة ضخمة لإقامة هذه الحفلات والمهرجانات والمناسبات المتعددة والمختلفة والمتنوعة بالخارج، وبالتالي ضاعت الملايين من العملة الصعبة على الاقتصاد المصري من جراء وقف هذا النشاط.

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أهمية مد فترة العمل إلى الساعة الثالثة صباحا بالمنشآت والمسارح المرخصة لها، وكذلك زيادة أعداد الفرقة الموسيقية تعمل بالمنشآت السياحية والمصاحبة للفقرات الغنائية، مع الالتزام بالتباعد والحفاظ على التدابير الاحترازية، مُطالبًا بإعادة النظر في إغلاق هذا النشاط.

وطالب عادل المصري بضرورة وضع السياحة الترفيهية والمنوعات في مكانها الذي تستحقه لمالها من أهمية مايمكنها أن تفوق أنماط سياحية أخرى بما فيها الشاطئية، مشيرا إلى إنها - السياحة الترفيهية - في حد ذاتها تعتمد في الأساس على السائحين ذوي الإنفاق المرتفع الراغبين في المتعة ومتابعة نجومهم وحفلاتهم، وأن مصر تتمتع بإنها تضم وتحتضن أكبر الفنانين في عالمنا العربي، ويعشقها كل نجوم الفن في العالم، ويحلم كل منهم بالوقوف بالغناء أمام الأهرامات أو المناطق السياحية المصرية ذات الصيت العالمي.

اهتمام الدولة بالسياحة

وأشاد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة مصرنا لريادتها في كل مناحي الحياة على المستويين الأقليمي والدولي، ووضع صناعة السياحة في بؤرة الاهتمام الرئاسي من خلال إقامة مشروعات سياحية ضخمة في العديد من المناطق الجديدة مثل جبل الجلالة، والعلمين، والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرهم، مشيدا أيضا بحرص القيادة السياسية على إزالة كل المعوقات التي تحد من انطلاق السياحة المصرية وتقديم الدعم الكامل لها، وهو ما يدعوننا إلى أهمية وضع السياحية الترفيهية بمتخلف أنشطتها تحت المجهر وبؤرة الاهتمام، لكوننا نسعى وننشد أن تعود وتنال مصر حقها الطبيعي في الحركة السياحية الوافدة، مؤكدا على أن السياحة بشكل عام، والترفيهية بشكل خاص، كنز لا يقاوم وأكبر داعم للاقتصاد العالمي.