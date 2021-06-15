غرفة المنشآت السياحية: تحسن في إيرادات المطاعم خلال يونيو

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن إيرادات المطاعم السياحية خلال شهر يونيو الجاري جيدة، لافتا إلى ارتفاع نسب إقبال الزبائن سواء كانوا عربا أو مصريين أو أجانب على تناول الطعام بالمطاعم بداية من اوائل الشهر الجاري.

هامش ربح بسيط

وأضاف، لـ«الوطن»، أن الإيرادات التي تحققها المطاعم حاليا تكفى لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل اليومية وأيضا لتحقيق هامش ربح بسيط، وتابع «منذ عودة المنشآت والمطاعم السياحية لمواعيد الفتح والغلق وفقا للتوقيت الصيفي بداية الشهر الجاري بعد انتهاء فترة إجازات العيد والتي كانت تغلق فيها المطاعم بشكل استثنائي في التاسعة مساء كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة آنذاك للحد من انتشار فيروس كورونا وإقبال الزبائن على تناول الغداء والعشاء بالمطاعم قد زادت».

فتح المطاعم حتى الفجر

وأشار المصرى إلى أن الغرفة ونظرا لتواجد أعداد جيدة من السياح العرب حاليا بمصر ستطالب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمد مواعيد عملها حتى الفجر وذلك بعد تزايد نسب إقبال المواطنين والسياح مؤخرا على تناول الطعام بالمطاعم السياحية، موضحا أن مواعيد غلق المطاعم حاليا هي في الواحدة صباحا مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات الرسمية.

وأضاف أن الغرفة طالبت المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة الالتزام بالاستمرار في تطبيق كل ضوابط التشغيل وقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتا إلى وجود لجان من وزارة السياحة والآثار تقوم حاليا بجولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية للتأكد من قيامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل، موضحا أن المنشآت المخالفة يتم توقيع عقوبات وجزاءات عليها تبدأ من الغلق لمدة أسبوع مع توقيع غرامة فورية قدرها 4 آلاف جنيه على أن يتم مضاعفة تلك العقوبات حال تكرار المخالفة.

وأوضح المصري أنه تم الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الأولى من مصل كورونا، لافتا إلى أنه يتم حاليا تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والأقصر وأسوان.