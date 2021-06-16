حظك اليوم الأربعاء 16-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم المواطنون بمتابعة حظ البرج التابع لهم بشكل يومي، علما بان الأبراج تنقسم إلى 12 برج يبدأ بالحمل وينتهي بالحوت، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل العلاقات تمنحك جاذبية وحضورا وتعدك بأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية وبالموهبة العملية، وتستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك، ويمدك بالعواطف الجياشة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة مع العائلة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق كيفما تشاء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر يدعمان علاقتك بمن تحب وبالأخوة وبالمحيطين بك وتبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. ابتعد عن المغامرة مهنيا وماليا وقم بما عليك بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم مما يجعلك راضيا وتجد السعادة في متناول يديك بشرط أن تعتني بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل، فقط اعمل وراقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك ليومين.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك أن تنظم جهودك وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأصدقاء والزملاء.. الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك فرصة للترفيه عن نفسك وتستمتع بوقتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم ألا تغامر ولتظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج إلى النور.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تتحسن اليوم علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل ولا تغامر ماليا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ليومين، فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.