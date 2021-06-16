الشروط والتقدم والتخصصات.. أبرز المعلومات عن مدرسة المياه بالقليوبية

مع اقتراب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القليوبية خلال الأيام المقبلة تزايدات عمليات البحث على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي عن المدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد في محافظة القليوبية والتي تعد أحد أهم المدارس الفنية التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب للالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.

«الوطن» تستعرض شروط وطريقة التقدم للمدرسة والتخصصات التي توفرها المدرسة لطلابها ضمن خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

شروط التقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد في القليوبية

تعلن مدرسة مياه الشرب والصرف بمسطرد خلال الأيام القليلة المقبلة عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عن قبول دفعة جديدة من حملة الإعدادية وتفتح باب التقدم لهم للمدرسة من خلال عدة شروط هي..

المدرسة تقبل الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة فقط عام 2021 (ولا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية الأزهرية والمهنية ومدارس الدمج وغيرها).

يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا حسب تنسيق كل محافظة على حدة حسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات والمقابلات الشخصية.

يتم التقديم على موقع شركة مياه الشرب اعتبارا من تاريخ سيتم تحديده لاحقا على الروابط الآتية:-

• الموقع المباشر للتسجيل على:-http://www.gcwc.com.eg/school/enrollment

• محرك البحث جوجل ومنه على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة على:- www.gcwc.com.eg

واختيار طلب الالتحاق من اللينك (المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد)

• أو على موقع الشركة المختصر :- gcwc واختيار طلب الالتحاق من اللينك (المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد)

يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب على الروابط المعلنة.

إحضار أصل شهادة الإعدادية وبيان النجاح + أصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها (فقط للطلاب المرشحين لاختبار القدرات والمقابلات الشخصية في نفس يوم الامتحان).

يتم إجراء اختبار القدرات لجميع طلاب المحافظات المرشحين في تاريخ يتحدد لاحقا.

تجري امتحانات القدرات في مواد اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات.

تجرى المقابلات الشخصية لطلاب محافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظة الجيزة بعد انتهاء اختبار القدرات في نفس اليوم فيما تجري المقابلات الشخصية لطلاب باقي المحافظات في موعد يتم تحديده لاحقا.

يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بالمدرسة بعد تدوين كل البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات.

يتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

يتطلب التقدم لمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد في محافظة القليوبية التقدم بالمستندات التالية

صورة الشهادة الإعدادية (الوجهين).

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة ولي الأمر.

صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر.

تخصصات مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد

يوجد في المدرسة الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد 3 تخصصات هي

تخصص تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحى

تخصص ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي

تخصص شغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي