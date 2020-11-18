مليون و228 ألف جنيه لتوصيل مياه الشرب لـ13 مدرسة جديدة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن توفير الاعتماد المطلوب، عن طريق وزارة التنمية المحلية، لسرعة الانتهاء من ربط 13 مدرسة جديدة بالمحافظة على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي، بواقع 3 مدارس بمركز ناصر، و4 مدارس بمركز ببا، و2 في الفشن، و2 في بني سويف، و2 في إهناسيا وسمسطا، حتى يتسنى دخول تلك المدارس المنظومة التعليمية .

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، لاستعراض التقرير الخاص بملفات ومستجدات الموقف التنفيذي بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي، والذي أعدتها الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، حيث أكدت عزة علي خالد، مدير عام التخطيط أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوفير الاعتماد الإضافي المطلوب لتوصيل المرافق لتلك المدارس، وبالفعل تمت الموافقة على ذلك من قبل الوزارة التي اعتمدت مليون و228 ألف جنيه لصالح شركة المياه الشرب للبدء في التنفيذ .

وفي سياق متصل كلف المحافظ التنفيذيين المعنيين، من إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة وشركة المياه الشرب والصرف الصحي والتعليم، للتنسيق فيما بينهم لسرعة الانتهاء من أعمال ربط تلك المدارس وتوصيل الخدمة لها في أسرع وقت، خاصة بعد إتاحة الاعتماد اللازم لنهو تلك الأعمال، بما يحقق صالح العملية التعليمية وتقليل الكثافات والاستفادة من الدعم والإعتمادات الحكومية التي تم إنفاقها في هذا القطاع الحيوي.