انتحار شاب في «سباعية» إدفو بأسوان لمروره بأزمة نفسية حادة

أنهى شاب في العقد الثاني من عمره حياته، اليوم الثلاثاء، شنقا في قرية السباعية غرب التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وذلك بعد مروره بحالة نفسية سيئة، بحسب التحريات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة إدفو.

العثور على الجثة

كان اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بتلقيه بلاغا من أهالي قرية السباعية غرب التابعة لدائرة المركز، بالعثور علي جثة شاب مشنوقا بمنزله بالسباعية غرب.

انتقال قوة أمنية من رجال المباحث

انتقل رجال مباحث مركز شرطة إدفو الي موقع الحادث وجرى العثور على جثة الشاب، ويدعى «أحمد. خ. ق»، 18 سنة، مقيم بالسباعية غرب، مشنوقا، ورجحت التحريات اقدام الشاب علي الانتحار لمروره بأزمة نفسية سيئة دفعته إلى التخلص من حياته.

جرى نقل الجثة الي المشرحة العمومية بإدفو ، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر شرطي بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لكتابة تقرير عن سبب الوفاة، كما طالبت بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.