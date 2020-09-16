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مصرع شاب في حادث مروري بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
11:22 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه بمركز إدفو، شمال أسوان، اليوم، في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة نقل، وجرى نقل الجثة لمشرعة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

كان مركز شرطة إدفو، تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع شاب يدعى "أحمد.م" ٢١ عامًا، مقيم بنجع الجمعاويه بمدينة البصيلية التابعة مركز إدفو، وانتقلت قوة من مركز الشرطة وباشرت عمليها بالمعاينة وتحرير المحضر اللازم تزامنًا مع نقل الجثة للمشرحة ورفع الأثار الناتجة عن الحادث لتسيير الحركة المرورية.

 

 

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