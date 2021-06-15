«نهضة مصر» تحتفي بـ يحيى حقي وتصدر أعماله الكاملة في معرض الكتاب

تستقبل دار نهضة مصر للنشر معرض الكتاب 2021 بإصدار طبعة خاصة منقحة لقصص الكاتب الراحل يحيى حقي، احتفاءً بأعماله التي ساهمت في نهضة الأدب وفن القصص المصري والعربي.

35 قصة ورواية ليحيى حقي في مجلد واحد

وتضم هذه الطبعة جميع أعمال الكاتب الروائية والقصصية الكاملة في مجلد واحد يحتوي على 53 قصة ورواية قصيرة، كتبها «حقي» على امتداد أعوام طويلة، وضمتها مجموعاته الشهيرة، ومنها (دماء وطين - قنديل أم هاشم - عنتر وجولييت - الفراش الشاغر - أم العواجز - البوسطجي - إفلاس خاطبة)، وغيرها الكثير، إضافة إلى روايته الطويلة الوحيدة «صح النوم».

وسيجد القارئ على هوامش القصص المعلومات الخاصة بها، مثل تاريخ كتابتها، ومكان نشرها للمرة الأولى، إضافة إلى ملحق يضم السيرة الذاتية للكاتب يحيى حقي بقلمه، وكذلك عدد من المقالات النقدية الهامة بقلم كبار النقاد والكتاب وكذلك افتتاحيات قصصه.

من هو يحيى حقي؟

ولد «حقي» في أسرة ميسورة الحال في القاهرة، وحصل على تعليم جيد حتى انخرط في المحاماة؛ حيث درس في معهد الحقوق بالقاهرة، وكان تخرجه منه في عام 1925.

ويعتبر يحيى حقي علامة بارزة في الأدب والسينما، وهو من كبار الأدباء المصريين بجانب نجيب محفوظ ويوسف إدريس.

قضى «حقي» عمره كله في الخدمة المدنية، وعمل بالسلك الدبلوماسي المصري، وعُين في منصب مستشار في دار الكتب والوثائق القومية، وتم تحويل ثلاثة من أعماله الأدبية إلى أعمال درامية هي «قنديل أم هاشم» و«البوسطجي» و«رجل وامرأة».

وتحت شعار «في القراءة حياة»، تنطلق فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويشارك في الدورة الحالية 700 ناشرًا مصريًا وأجنبيًا.