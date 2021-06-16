حظك اليوم الأربعاء 16-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج السرطان لا يأتمن أحد على اسراره، ونادرًا ما يثق في شخص للنهاية، فهو كثير التشاؤم وكثير المخاوف من عدة أشياء أهمها الموت والفشل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق كيفما تشاء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر يدعمان علاقتك بمن تحب وبالأخوة وبالمحيطين بك وتبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.