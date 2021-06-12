حظك اليوم السبت 12-6-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يعتبر علماء الفلك أنه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان، خاصة من الرجال، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يدعمك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع فينوس في برجك يدفعك نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.