تعرف على طريقة الاستعلام عن لقاح كورونا في محافظة كفر الشيخ

أتاحت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، طرق الاستعلام عن لقاح كورونا في محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار التخفيف عن المواطنين، الراغبين في تلقي لقاح كورونا، بعدما ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح حماية من فيروس كورونا، وذلك بعد زيادة أعداد الجرعات المقررة للمواطنين.

الاستعلام عن لقاح كورونا.. موقع وزارة الصحة

كما يمكن للمواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا، الاستعلام عن لقاح كورونا، عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل الذي أتاحته الوزارة من هنــــــــــــــــا، حيث يمكنهم الدخول إلى موقع الوزارة على منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد، واختيار أيقونة التسجيل للقاح كورونا، والالتزام بإعداد النموذج المخصص لذلك حتى وصول رسالة تبلغه بميعاد تلقي لقاح كورونا.

الاستعلام عن لقاح كورونا.. التسجيل في المراكز

كما أتاحت مديرية الشؤون الصحية طريقة أخرى للاستعلام عن لقاح كورونا، حيث خصصت 11 مركزا لتلقي لقاح كورونا وهم بمستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى فوه المركزي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى سيدي سالم المركزي، والمركز الطبي بكفرالشيخ، ومستشفى سيدي غازي المركزي، والمركز الطبي ببيلا، والمركز الطبي بالحامول، ومستشفى برج البرلس المركزي، والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ، ويمكن للمواطن الاستعلام عن لقاح كورونا والتسجيل داخل هذه المراكز إن لم يكن يجيد التعامل مع الإنترنت.

الاستعلام عن لقاح كورونا.. فرق متحركة

كما أعلنت مديرية الشؤون الصحية، إتاحة فرق متحركة بالقرى حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن لقاح كورونا، من خلال هذه الفرق وكذلك الفرق المتحركة بالتربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، وكذلك مراكز الشباب التي أتاحتها المديرية، فضلا عن فرق المجلس القومي للمرأة حيث أتاحها ويمكن للمواطن الاستعلام عن لقاح كورونا، عن طريقها.