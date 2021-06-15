بحضور رئيس الهيئة.. محافظ القليوبية يفتتح 3 مكاتب بريد بعد تطويرها

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية اليوم، الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

تناول اللقاءُ سُبُلَ التعاون المستمر بين الهيئة والمحافظة من أجل تقديم خدمات بريدية متميزة لمواطني القليوبية، كما افتتح محافظُ القليوبية ورئيس البريد ورئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مكاتبَ بريد ميت كنانة وشبرا هارس وقرقشندة، بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، ورافقهم خلال الافتتاح عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية والنائب عزيز سابق، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، وجميعُ القيادات الإدارية والتنفيذية بالمحافظة.

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريدُ المصري لتطوير مختلف القطاعات بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين حتى يحصل كلُّ مواطن على كل الخدمات بشكل لائق ومُيَسَّر، ولكي تصبح مكاتبُ البريد واجهةَ المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية، وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة، حيث يستطيع المواطنُ من خلالها سدادَ مخالفات المرور، واستخراجَ شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديدَ بطاقات الرقم القومي، وسدادَ فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى جميع الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.

من جانبه أشاد محافظُ القليوبية بالمجهودَ الذي يقوم به مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تطوير المكاتب وجعلها نموذجا داخل المحافظةُ بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن ما تم من تطوير داخل البريد المصري تحت القيادة الحالية يعدُ طفرة غير مسبوقة، متمنياً الإستمرار على هذا الأداء المشرف.

وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير مكاتب البريد تتيح للمواطنين الاستفادة من العديد من الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر، منها خدمات الأحوال المدنية وسداد الفواتير، بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري مثل دفتر توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومي وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.

ومن جانبه أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتطوير الذي يشهده البريد المصري حالياً خاصة مكاتب البريد الجديدة التي تم افتتاحها بمركز طوخ محافظة القليوبية، مؤكداً على أن المحافظة شهدت تطوير 21 مكتب بريد في مبادرة «حياة كريمة» من إجمالي 23 مكتبا في المرحلة الأولى للمبادرة، وهذا نجاح منقطع النظير، مشيراً إلى أن هناك تعاونا مثمرا وتنسيقا غير عادي بين مجلس النواب والهيئة القومية للبريد في سبيل تحقيق طلبات المواطنين وتطوير مكاتب البريد.

والجديرُ بالذكر أن منطقة بريد القليوبية تضم 199 مكتب بريد منتشرة على مستوى المحافظة، من بينها 23 مكتبا ضمن مبادرة حياة كريمة تم الانتهاء من تطوير 21 مكتب بريد منها، كما أن مكتب بريد شبرا هارس الذي تم افتتاحه اليوم قائم على مساحة 104 أمتار، وبه 7 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويقدم كل الخدمات ويخدم ما يقرب من 50 ألف نسمة ويعمل حتى السادسة مساء، أما مكتب بريد قرقشندة فهو قائم على مساحة 124 مترا مربعا وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم ما يقرب من 40 ألف نسمة ويعمل حتى السادسة مساء، ومكتب بريد ميت كنانة قائم على مساحة 75 مترا مربعا وبه 7 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويعمل حتى السادسة مساء، علما بأن المكاتب مزودة بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة.