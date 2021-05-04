عليه توقيع العميل.. تعرف على تفاصيل خدمة «علم الوصول» من هيئة البريد

يقدم البريد المصري للعملاء خدمة «علم الوصول» والتي يمكن من خلالها الحصول على إخطار يفيد تسليم الخطاب من عدمه، عن طريق علم الوصول الذي يرتد إلى المرسل إليه وعليه توقيع العميل.

إذ يقدم البريد خدمة البريد السريع وهي خدمة مميزة وفعالة وموثوقة ويمكن الاعتماد عليها لتسليم المراسلات التي تتطلب السرعة، حيث تتميز خدمة البريد السريع المقدمة من البريد المصري بالآتي:

- ضمان التسليم خلال يوم العمل التالي فى مدن نطاق التوزيع السريع للبريد المصري.

- ايصال إيداع عند إيداع البريد السريع على شباك الخدمة بمكتب البريد.

- الحصول على توقيع عند التسليم.

- تعويض في حالة الفقد أو التلف.

- معرف هوية «باركود» مميز لكل رسالة.

- خدمة التتبع «أون لاين».

الشروط والأحكام

- الحصول على رقم «باركود» مميز متوافق مع صيغة الباركود« S10 Font39»، بحيث يكون مطبوع أو ملصق على المظروف فى مكان واضح.

- يجب أن تكون كل مادة بريدية من الكمية متطابقة من حيث الحجم والوزن.

ويمكن الحصول على الخدمات الإضافية لتسليم البضائع مثل: «التأمين الاختياري علم الوصول وتحصيل النقدية عند التسليم مع خدمة البريد السريع مقابل أجر إضافي».

التسليم:

ضمان التسليم خلال يوم العمل التالي من عملية الإيداع، يكون متوفر فقط داخل نطاق مدن ومحافظات التوزيع السريع، بشرط أن يتم تدوين عنوان صحيح وكامل على البعائث التى يتم إيداعها فى أوقات العمل المحددة في أي يوم عمل.

ولضمان التسليم السريع، يرجى التأكد من:

- عنوان التسليم كامل، بما في ذلك رقم الهاتف.

- تفاصيل المرسلين كاملة، بما في ذلك رقم هاتف جهة الاتصال.