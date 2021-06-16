حظك اليوم الأربعاء 16-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. ابتعد عن المغامرة مهنيا وماليا وقم بما عليك بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم مما يجعلك راضيا وتجد السعادة في متناول يديك بشرط أن تعتني بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.