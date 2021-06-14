حظك اليوم الإثنين 14-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بأن له جاذبية خاصة، كما أن شخصيته ملفته للأنظار، ويعرف رجل الأسد بطيبة القلب فهو يسعى دائما لإسعاد جميع من حوله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك اليوم حظا كبيرا وقد تمضي الأمور كما تخطط لها.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر والمريخ في برجك يجعلك تتلقى كلمات المديح والإعجاب خاصة من الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.