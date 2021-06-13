حظك اليوم الأحد 13-6-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه لا يستطيع أن يعيش بلا حب على الرّغم من الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل للتشوش وعدم القدرة على التركيز وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم ليس صالحا للظهور وللتواجد تحت الأضواء ومن المهم ألا تتبرع بالحديث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.