رئيس جامعة دمياط يلتقي الطلاب الوافدين الحاصلين على درجات علمية

التقى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، عدداً من الطلاب الوافدين، الذين حصلوا على درجات علمية من الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد البهنساوي، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين.

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ضم اللقاء عدداً من الطلاب الوافدين، من بينهم الدكتور جمعة بن سعيد الغطريفي، من سلطنة عُمان، حاصل على درجة الدكتوراه قسم أصول التربية، كلية التربية، والدكتورة نعيمة أبو القاسم سعيد، من ليبيا، حاصلة على درجة الدكتوراه بكلية العلوم.

وأعرب رئيس جامعة دمياط، خلال اللقاء، عن سعادته بخدمة الطلبة الوافدين في العملية التعليمية بالمراحل المختلفة، كما أهدى رئيس الجامعة الطلاب الوافدين نيشان الجامعة تكريماً لهم على الفترة التي درسوا خلالها بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بالجامعة.

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وفي وقت سابق، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تختص بمشروع بناء القدرات على المستوى الوطني، لتطوير آليات تفعيل اتفاقيات اليونيسكو، بشأن الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، بحيث يتضمن المشروع ثلاثة مراحل، تعد فيه اللجنة في المرحلة النهائية للمشروع، دليلاً توثيقياً يتضمن المعايير والتوصيات.

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وجاء التشكيل، في ضوء القرار الوزاري، متضمناً عضوية الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، ورئيس لجنة التربية باللجنة الوطنية لليونيسكو، إلى جانب عدد من الخبراء باللجنة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية.

وشدد رئيس جامعة دمياط، في تصريحات سابقة، على ضرورة التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكليات الجامعة ووحداتها المختلفة، كما وجه بدراسة إبرام بروتوكول تعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية، لما سيكون له من مردود إيجابي على دبلوم علوم الفضاء، الذي يجري اتخاذ موافقات المجالس المختصة لبدء الدراسة به في كلية العلوم، وأكد على ضرورة العمل الفترة القادمة بعد البدء في الدراسة بدبلوم علوم الفضاء، على امتلاك الجامعة لقمر صناعي تعليمي.

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