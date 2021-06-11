إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية هربا من حرارة الجو

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، ثالث إجازة «ويك إند» بعد إعادة فتح الشواطئ في الإسكندرية مرة أخرى، بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد إغلاق دام لأكثر من عام، بسبب فيروس كورونا المستجد، إقبالًا كبيرًا، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وانتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، التي كانت تعيق البعض عن التنزه والاستمتاع بمياه البحر.

دخول شاطئ المندرة مجانا

نجحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، في تجهيز شاطئ المندرة المجاني بعد تخصيصه على أعلى مستوى، لاستقبال الزوار والرواد من المدينة الساحلية والمحافظات المجاورة، الأمر الذي جعل من شاطئ المندرة المجاني، قبلة لعدد كبير من أهالي المدينة الساحلية، ورحلات اليوم الواحد من قبل المحافظات المجاورة، للتمتع والتنزه بالشاطئ ومياه البحر دون دفع أي رسوم للدخول.

الشواطئ العامة بلغت نسبة إشغالها 100%

وشهدت الشواطئ العامة التي تبلغ قيمة تذكرتها 5 جنيهات فقط، نسبة إشغال 100%، خلال العمل في «الويك إند»، نظرًا لرخص قيمة تذكرة الدخول أمام أصحاب رحلة اليوم الواحد إلى الإسكندرية، ناهيك عن خروج الأسر للتنزه، كونه يوم إجازة وراحة، عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية التي انتهت أمس في محافظة الإسكندرية.

«المصايف» تطالب بسرعة الإبلاغ عن فرض الإكراميات

هذا الحشد الكبير على شواطئ الإسكندرية، تبعها مطالب من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، من جميع المصطافين على شواطئ الإسكندرية، أن يقوموا بالإبلاغ الفوري في حال وجود أي فرض إكراميات من عمال الشواطئ عليهم، مشددين على الإبلاغ اللحظي لهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أي أعمال ابتزاز.