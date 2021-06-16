تعرف على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. طقس صيفي معتدل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود الطقس حالة من التحسن خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يسود طقس صيفي معتدل على القاهرة الكبرى والجيزة ومحافظة الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن بداية من الأسبوع المقبل سوف ترتفع الحرارة إلى درجتين لتصبح 36 في القاهرة والجيزة و40 في صعيد مصر، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة السبت :

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى40 درجة والصغرى 28 درجة.